Pharrell Williams mõistis oma kunagise hiti hukka 

Lauljate tandem vallatles videos paljasrindsete modellidega ning kuulutas: "Ma tean, et sa tahad seda." Seetõttu oli "Blurred Lines" paljudes USA ülikoolides keelustatud, kirjutab The Guardian.

Williams rääkis nüüd ajakirja GQ intervjuus, et ei mõistnud esmalt skandaali - naistele paistis laul ju meeldivat. Pealegi laulvat naised alatasa samasugustest asjadest. "Mõtlesin: mis vägistamisjutt see nüüd olgu?""

Pharrell jõudis arusaamisele, et laulus kasutatud keelepruuki kasutavad ka mehed, kui nad mõnd naist kuritarvitavad. "Pole tähtis, et mina ise niimoodi ei käitu. Ega ka see, kuidas mina asjadesse suhtun. Loeb vaid see, kuidas see naistele mõjub."