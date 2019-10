Inimesed Pedofiil Gary Glitter ei teeni „Jokkeri“ pealt sentigi Toimetas Triin Tael , täna, 16:20 Jaga: M

Alaealiste seksuaalse kuritarvitamise eest 16 aastaks trellide taha saadetud Gary Glitter ei lõika The Guardiani teatel siiski profiiti sellest, et tema kunagine megahitt „Rock and Roll Part 2“ kõlab kassatükis „Jokker“.