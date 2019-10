Arnold Oksmaa sattus armukolmnurka! Abielus ja lastega naine armus temasse kõrvuni ära 

“Mul on Moostes ilge armukolmnurk, kuhu olen kistud. Üks tüdruk armus minusse ja ei taha oma mehe ja lastega olla ja ikka väga hull draama. Tüdruk on endiselt minusse armunud ja kurvastab, et ei ole mind näinud,” kirjeldab Oksmaa Õhtulehele.

"Tookord kui ta Sodiaagis esines, saime Moostes kokku ja seal see kõik alguse ka sai. Jutt, et ma oma mehe ja lapsed maha jätsin, on küll täiesti vale. Mu mees, nüüdseks juba eksmees leidis endale uue naise ja andis Arnoldile vabad käed. Arnold oli sellest vaimustuses!" räägib Kädi.

Kädi sõnul ei ole Arnold teda aga vaatamas käinud. "Ta pidi tulema pühapäeva hommikul Haapsalust Moostesse kuid sinna ta ei jõudnud. Siis lubas, et tuleb esmaspäeval, siis ta samuti ei jõudnud. Ta väitis, et armastab mind ja tuleb tagasi. Kuid, et tema asja nii näeb, et mina teda taga ajan ja oma lapsed maha jätsin ei vasta tõele. Kui nüüd temalt küsin, et mis edasi saab, siis vastab vaid, et kõik on väga hästi ja tuleb varsti Eestisse tagasi," ütleb ta.