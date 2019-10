Inimesed Doktor Vassiljev: „Selgeltnägijaga muresid jagada on igati mõistlik tegu, sest psühholoogi juurde ju ei pääse. Ehkki odavam on rääkida kassiga.“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

KÄIB NÕU JA NALI KOOS: Mis sest, et humoorikad ja vahel isegi pikantsed, on tohtri nõuanded tõsised ja asjalikud. „Ma ei pilka mitte kunagi mitte kedagi, kuigi mõnele võib nii tunduda,“ ütleb doktor Vassiljev. „Tunnetan iga inimese puhul täpselt ära, kui kaugele võib naljategemisega minna.“ Foto: Robin Roots

Jälgi kaalu, loobu alkoholist, võta D-vitamiini (eelistatavalt kõige kallimat), ole aktiivne ja suhtle sõpradega! Tervisliku elustiili nipid, millega meedia ja tervise arengu instituut meid sihikindlalt kostitavad, tõstavad stressimeetri punasesse – väga raske on nii tubli olla. Legendaarne teledoktor Viktor Vassiljev tõmbab painet maha: väike pekikiht on hea, üksiolek on hea, viin on hea ja isegi selgeltnägijad on head. Aga noh, kõigega peab ikka mõõtu pidama. Tervise võti on elada elu, mis pakub rõõmu, nalja ja naudingut.