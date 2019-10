Inimesed USA lauljatar ootab kümnendat last Toimetas Triin Tael , täna, 11:34 Jaga: M

Foto: @keke_wyatt/Instagram

USA laulja ja teletäht Keke Wyatt teatas Instagramis sensuaalse fotoga, et tema ja ta abikaasa Zackariah Darring ootavad esimest ühist last. Keke jaoks on see juba kümnes järeltulija.