VIDEO | Prints Harry võitles Meghani lapseootust meenutades pisaratega 

35aastane Sussexi hertsog astus üles WellChildi auhinnatseremoonial. Heategevusorganisatsiooni eesmärk on aidata raskelt haiged lapsed taas koduseinte vahele.

Kui Harry oli suutnud end koguda, jätkas ta: "Mäletan, et pigistasin tseremoonia ajal kõvasti Meghani kätt ning me mõtlemad mõtlesime, mis tunne on ühel päeval ema-isa olla, ja veelgi enam, mis tunne oleks oma last kaitsta ja aidata, kui ta peaks mõne probleemiga sündima või aja jooksul haigestuma."

Prints ütles, et lapsevanemana on tal siinsele publikule hoopis teine tunne esineda - see puudutab tema südamekeeli.