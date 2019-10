Mai ja Kalle Pallingu draamat täis suvi sai armuküllase lõpu 

"Me oleme otsustanud Maiga lahku minna. Kõlab kindlasti nagu midagi väga resoluutset ja kurba, aga meie jaoks ei ole see üldse nii," kirjutas idufirma Cachet eestvedaja Kalle Palling 31. juulil Facebooki avaliku postituses, teatades 11 aastat kestnud suhte lõppemisest.

"Kirglik suvi täis draamat, pöördeid, tõuse ja mõõnasid on läbi. Mail on uus elu ja uus kaaslane ja kõik paistab hästi. Kallel on uus töö ja uus kaaslane ja kõik paistab hästi," kirjutab Eesti Ekspress.