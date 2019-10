Lenny Kravitz esineb üle kümne aasta taas Eestis 

Rokijumal Lenny Kravitz on üle kolmekümne aasta kestnud karjääri jooksul ületanud nii žanri, stiili, rassi kui klassi piire. Vibratsioon on muusika ja liikumise alus. Lenny tõlgendab seda looduslikku jõudu muusikalise üleskutsena. Oma viimasel stuudioalbumil “Raise Vibration” (2018) taaselustab ta 1989. aastal kasutusele võetud sensuaalset muusikasegu, mis sulatab kokku roki, bluusi, soul'i, funk'i, jazz'i, reggae, r&b ja popi. Kriitikute sõnul peegeldab uus plaat läbi ja lõhki tõelist Kravitzit. Olles nooruslikule inspiratsioonile avatud, kuid seejuures siiski kolme aastakümne tarkusest valgustatud, demonstreerib Kravitzi uusim kauamängiv tugevalt artisti loomingulist taassündi ning enesekindlat, säravat, tarka ja virtuooslikku tööd, mis sobib ideaalselt kokku tema muusikapärandi ning piiritu vaimuga.

Nagu Kravitzile kombeks, on ta kõik lood uuel albumil ise kirjutanud, produtseerinud ja esitanud – stuudios salvestades mängis Lenny sisse kitarri-, klahvpilli-, basskitarri-, klaveri-, trummi- löökpillipartiid. “Võib öelda, et see album leidis ise tee minu juurde. Hetkest, mil ma esimese idee kirja panin, tundsin tekkinud sidet ning inspiratsiooni väravad avanesid, ja nii kestis see mitu kuud. Mul hakkasid öösiti lood peas mängima ja ma tegin neist albumi.”

Lennyle, kes vibreerib hoopis eraldi sagedusel ning tõstab pidevalt lati aina kõrgemale, ei leidu endiselt võrdväärset vastast.

Lisaks oma soololoomingule on 55-aastane Lenny Kravitz kirjutanud ja produtseerinud lugusid paljudele kuulsatele muusikutele, sh Madonnale, Vanessa Paradisile, Aerosmithile ja Mick Jaggerile. Lenny lugusid võib kuulda ka mitmes hittfilmis. Ise on Kravitz löönud kaasa sellistes kinoteostes nagu “Precious”, “Näljamängud”, “Näljamängud: Lahvatab leek” ja “Ülemteener”. Lisaks oma tegevustele muusika- ja filmivaldkonnas on ta asutanud ka loovfirma Kravitz Design Inc., mis pakub erinevaid reklaami-, disaini-, tootearendus- ja brändimisteenuseid. Lenny on ka Dom Pérignoni loovjuhiks.

Lenny Kravitz esineb Saku Suurhallis laupäeval, 6. juunil 2020, kus laulja astub lavale koos rokkorkestriga. Üle kümne aasta Eestis esinev “Jimi Hendrixi mantlipärija” esitab materjali nii uuelt albumilt kui ka oma tuntumaid palasid – teiste seas kõlavad Tallinnas “Fly Away”, “I Belong To You”, “American Woman”, “It Ain't Over 'Til It's Over”, “Mr. Cab Driver”, “Are You Gonna Go My Way”, “Let Love Rule”.