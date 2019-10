Mia Farrow' poeg tegi oma meeskallimale leidliku abieluettepaneku 

31aastane Pulitzeri preemia laureaat otsustas abieluettepaneku vargsi oma uue raamatu "Catch and Kill" ("Tabada ja tappa") käsikirja sisse põimida. "Saatsin Jonile visandi ja panin keset lehekülge küsimuse: "Abielu?"" vahendab ajakiri People Farrow' meenutust. "Jon luges visandit, leidis abieluettepaneku ja ütles: "Muidugi.""

Farrow' sõnul tutvus ta Lovettiga 2011. aastal, kui too oli maha pannud president Obama kõnede kirjutaja ameti. Mõni aasta hiljem kirjutas Jon Valges Majas hargnevat komöödiasarja "1300 Penn", nüüd aga juhib podcast'i "Pod Save America".

Ronan pälvis mullu kevadel prestiižse Pulitzeri auhinna filmiprodutsent Harvey Weinsteini seksuaalrünnakute paljastamisega. Tema uudisteos lubab paljastada uued skandaalsed lood samasugusest võimu kuritarvitamisest. "See on seni rääkimata lugu eksootilistest jälgimis- ja hirmutamistaktikatest, mida jõukad ja sidemetega mehed kasutavad ajakirjanike ähvardamiseks, õigusemõistmisest hoidumiseks ja vägivallaohvrite vaigistamiseks - ning lugu naistest, kes riskisid kõigega, et tõde paljastada ja ülemaailmset liikumist sütitada," seisab raamatu tutvustuses.