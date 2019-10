DRAAMA! Arnold Oksmaa tõttu jääb ära Heiki Hainsalu ja Marco Tasase kontsert Kanadas

Torist pärit hakkaja kirjamees Hillar Kohv kajastab draamat enda blogis. Selgub, et meeste elu esinemine jääb ära, kuna Oksmaa olevat lubanud esineda samal ajal ka Eestis. Segaste asjaolude tõttu tühistas Eesti Maja esinemise sootuks.

“Kahjuks öeldi see välisreis neile ära, sest sõuartist Arnold Oksmaad ei usaldata. Oksmaa on kergesti mõjutatav ning kuigi ta andis lubaduse olla DJ Heiki Hainsalu meeskonnas, flirdib mees juba Silvo Piiriga, kes omakorda teeb kõik selleks, et DJ Heikile kaikaid kodaratesse loopida ja ise Arnold Oksmaaga diili teha,” kirjutab Kohv.

Mõistagi on nii Hainsalu kui Tasane asjade käigus pettunud.

“Täna sain aga Heikilt teate, et reis jääb ära, kuna Arnold Oksmaa töötab sel ajal üldse Eestis. Vaene Heiki oli väga löödud. Ta lootis selle reisi peale väga. Löödud oli ka tema naine, kes ütles, et toogu ma homme Oksmaa käest tema uued roosad tossud ära,” selgitab Tasane olukorra tõsisust.

Tasase sõnul jääb toimumata tema ja Oksmaa intervjuu ühe tuntud podcastiga. “Oksmaa elab liiga oma tähemaailmas ja on paljudele inimestele võlgu. Juba mitmed nõuavad oma võlgasid tagasi. Mul viskas Oksmaa täna üle. Tean, et DJ Heiki on lihtne ja hea inimene,” tõdeb ta.

“Silvo Piiri kohta ma paraku miskit halba rääkida ei saa, sest olena ka mina tema all töötanud, mulle on ta alati tasu ära maksnud. Ilmselt ka seepärast, et meie vanemad töötasid kunagi koos. Silvo maksis Oksmaale piisavalt raha, mis, aga tuleb välja, on nüüdseks juba laristatud. Eelmine kord jättis ta intervjuule tulemata ja minul läksid bussipiletid raisku,” laidab Tasane Oksmaad.