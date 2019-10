VAATA! Tanel Padar avaldas muusikavideo, milles ohtralt isiklikke kaadreid tema ja ta kallima Lauren Vilmanni elust 

Padari sõnul on "Tartust Pariis" esimene päriselt tema elust rääkiv laul.

"Täpselt kaks aastat tagasi käisin ma kihlatuga esimesel deidil. Kuna olin sel ajal kõrgendatud meedia tähelepanu all, ei olnud mõeldav kohtingule minna Eestis, sest nii ei oleks meil teineteise seltskonna nautimisest midagi välja tulnud," rääkis Tanel värske singli sünniloost.

"Seega tuli mul täiesti hullumeelne plaan minna õhtust sööma 440kilomeetrise autosõidu kaugusele. Me olime valmis riskima asjaoluga, et sellest võib saada kas elu parim trip või kõige pikemate sekunditega õhtu. Pärast 880 km ja 12h kestnud kohtingut saigi Tartust Pariis. "Tartust Pariis" on pühendatud sellele õhtule ning seiklusele, mis tänu selle riski võtmisele alguse sai."