Vägev avapauk! Jennifer Aniston liitus Instagramiga ning postitas esimese pildi „Sõprade“ taasühinemisest 

Sel aastal peab siiani ülipopulaarne teleseriaal “Sõbrad” 25. sünnipäeva. „Sõprade“ staaridest on kõige edukamat karjääri teinud Jennifer Aniston, kel kahjuks pere ja armastuse valdkonnas kõige paremini pole läinud. Hiljuti rääkis Aniston, et talle meeldib vallalise elu ja et tal pole nagunii aega, et kohtamas käia.