Inimesed Peeter Jürgens: „Laval võin mängida, aga kodus ei ole osanud ma seda kunagi teha." Aigi Viira , täna, 00:01

ITA EVERIGA PAARI: Menusarja „ENSV“ lõpuosas võttis Peetri kehastatud Elmar naiseks Ita Everi mängitud Meeta. „Peeter Jürgens on väga šarmantne ja minu mekki meesterahvas!“ kiitis Ita toona. „Ta meeldis mulle kohe esimesest hetkest!“ Foto: Stanislav Moškov

„„Helepunasesse lillekesse“ on tarvis uut osatäitjat. Kaks päeva on aega, Põltsamaal on etendus, tekst pähe ja teed järele.“ Säherdusi käsulaudu kuulis Peeter Jürgens Ugala teatri peanäitejuhilt Aleks Satsilt. Selleks ajaks oli ärgas Jürgens laval vaid ühe sutsrolli teinud. Nüüd siis koletis, kes loo käigus printsiks muutub! „Tegin etenduse ära, mingi kõlks käis ära ja tundsin, et vsjoo, ma tahan ka lavale saada. Läksin ja ütlesin Satsile, et ma tahan nüüd näitlejaks!“