PUUDUTA MIND | Maailmarändur Tom Valsberg: reisimine aitab mõista, kui vähe on õnneks vaja 

Kuidas rännates omandada uusi eluks vajalikke oskusi?

Samal teemal Inimesed PUUDUTA MIND | Tasakaalukeskuse eestvedaja Monika Palm teab nippe, kuidas kiirustavas ühiskonnas aeg maha võtta Rännates kohtume pidevalt inimestega, kes oskavad midagi, mida meie veel ei oska. Samuti satub meie teele seminare ja workshop’e. Nõnda olen ma õppinud kitarri mängima, kätega ravitsema, massaaži tegema ning loomulikult veel sadu pisemaid praktilisi oskusi, nagu näiteks vihmaga lõkke tegemine. Huvitaval kombel oleme rännates palju vastuvõtlikumad ja õpime kõike kiiremini, kergemalt ja mängulisemalt kui kodus. Ilmselt on põhjuseks see, et rännates on meil aega ja saame ilma segavate faktorite ning igapäevakohustusteta uude teemasse sajaprotsendiliselt süveneda. Aru saada, mida tegelikult soovime ülikoolis õppida või millist ametit pidada.

Suur osa eesti noori läheb ühiskonna ja vanemate survel kohe pärast keskkooli ülikooli. Nõnda avastavad vähemalt pooled neist paari aasta pärast, et sooviksid õppida hoopis midagi muud ja peavad raiskama veel aasta või kaks, õppides seda, mis pole hingelähedane. Rändamine on väga hea aeg teadvustada, mida tegelikult õppida ja milliseid oskusi omandada soovime. Rännuteel oleme koduse surve mõjusfäärist väljas ja avastame, et juura või marketingi õppimise asemel, mida vanemad on peale surunud, huvitab meid palju rohkem hoopis miski muu.

Kuidas leida igapäevaseid harjutusi, tegevusi, tseremooniaid ja tehnikaid, mis aitavad elu tasakaalus hoida ning oma sihte mäletada?

Olen veendunud, et elu võlu peitub väikestes asjades ja tegevustes, mis aitavad hoida sihti ja muudavad elu mõnusaks. Rännates näeme võimalusi, kuidas teised oma eluvaimu üleval hoiavad. Olgu sellisteks harjutusteks näiteks hommikupalve, külm dušš, mõni joogaharjutus, hingamisharjutus, viis minutit iseendaga päevakokkuvõtte tegemiseks, klaasi vee joomine hommikuti keha puhastamiseks või hambaniidiga hammaste puhastamine – need loovad meie

ellu tala, millega saame end nii vaimselt kui ka füüsiliselt tasakaalus hoida ja tuletada meelde, et me oma sihist kõrvale ei kalduks.

Kui vähe on siis õnneks vaja?

Kui kodumaal tundub tavaliselt, et seda ja teist pole piisavalt – olgu selleks armastus, raha või edu –, siis rännakul leiame varem või hiljem sisemise rahu ja mõistame, et meie õnn ei sõltu välistest teguritest, vaid meie enda sisetundest ja suhtumisest maailma.