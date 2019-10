KUULA | Raketina Eesti muusika taevasse tõusnud Clicherik & Mäx avaldasid uue singli 

"Mis siis" on Clicheriku & Mäxi kolmas singel selle aastanumbri sees. Kokku on duo avaldanud neli singlit. Uus lugu järgneb Raadio 2 räpikonkursi võiduloole "Madalal" ning suviste Eesti muusika digiedetabeli hittidele "2D Tüdrukud" ja "Käed üles". Täna ilmunud lugu on märgiline ka seetõttu, et kuulutab välja 15. novembril ilmuva debüütalbumi ja esitluskontserdi.

"See lugu on keskmine sõrm kõikidele muredele ja probleemidele. See on nendele inimestele, keda huvitab sinu välimus ja arvamused rohkem kui ta enda omad. Mis siis ehk keda kotib ehk pole sinu mure," räägib Clicherik.

""Mis siis" on ideaalne laul selle olukorra päästmiseks, kui mõnel puhul tunned, et olukord on ikka viimase peal s*tt ja justkui midagi selle parandamiseks teha ei saagi. Vahel ongi kergem öelda taolisele olukorrale lihtsalt "Mis siis?". Päriselt ka, so what? Mis siis on, et mingi punnsilm endast liiga heal arvamusel on? Ei tasu end lasta häirida kellegi peenest arvamusest. Mis siis," lisab Mäx.