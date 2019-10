Inimesed Kes teeb, see jõuab! Evelin Ilves üllatab taas uue ametiga Toimetas Terttu Jazepov , täna, 09:54 Jaga: M

Evelin Ilves Foto: Tiina Kõrtsini

Eelmisel kuul teatas Evelin Ilves sotsiaalmeedias, et hakkab tööle Regionaalhaiglas arst-residendina. Nüüd on naine saanud juurde veel ühe ameti ja ta on ametlikult koerajuht.