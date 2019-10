Lily Allen kinnitas suhet „Stranger Thingsi“ tähega 

Päev hiljem, esmaspäeval, tegi Lily suhte ametlikult teatavaks, jagades Instagramis fotot punnis musklitega Davidist sketšisõus „Saturday Night Live“. „Minu oma,“ kuulutas Allen, kel on purunenud abielust briti ehitusettevõtja Sam Cooperiga kaks tütart. Nüüdseks on ta foto siiski eemaldanud. Kuid paistab, et Lily on otsustanud Davidiga leivad ühte kappi panna: ta teatab sotsiaalmeedias, et kolib Ühendkuningriigist minema.