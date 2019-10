Suri „Päästja koolikella“ looja Sam Bobrick 

Hollywood Reporteri teatel viis nimeka telestsenaristi ja näitekirjaniku hauda insult. „Päästja koolikell“ on taas aktuaalseks muutunud: seriaal jõuab järgmisel aastal taas ekraanile ning kaasatud on mitmed omaaegsed tähed.

Bobrick lõi kaasa arvukate telesarjade, -filmide ja sketsisõude tegemisel ning kirjutas teistega kahasse ka üle 40 näidendi, millest neli jõudis Broadwayle. Lisaks kirjutas ta laulusõnu ning oli autoriks palale „The Girl of My Best Friend“, mida 1960. aastal esitas Elvis Presley ise.