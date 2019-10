Metallica trummar andis infot James Hetfieldi võõrutusravi kohta 

Metallica liikmed teatasid 28. septembril, et turnee lükkub edasi. "Nagu enamik teist arvatavasti teab, on meie vend James juba palju aastaid sõltuvusega võidelnud. Nüüd on ta paraku olnud sunnitud taas ravile minema, et sellest jälle vabaks saada."

"James teeb seda, mida ta peab tegema: tal on käsil enese tervendamine," vastas Ulrich. "Mul on kõigi pärast Austraalias ja Uus-Meremaal paha tunne, aga me oleme elevil, et saame jõudu koguda ning naasta tugevamana ja tervemana kui eales. Eks tee peal tule ikka konarusi ette. Kuid see on olnud vinge teekond ja me ootame pikisilmi sinna tagasi pöördumist - loodetavasti järgmisel aastal."