MAI MIKIVERI NOORUSLIKKUSE SALADUS: mul on vist head geenid, vendadel Mikul ja Tõnul polnud Jaanus Kulli , täna, 00:01

MUUSEUMIASSISTENT: Mai on on selle koha peal olnud 2005. aastast. Ta korrastab iga päev muuseumi eksponaate ja korraldab telemajas ekskursioone. Foto: Erki Pärnaku

„Kust pärineb minu vitaalsus?“ põrgatab Mai Mikiver (86) küsimuse muigelsui tagasi ning tema silmanurkadesse ilmuvad kavalad kurrud. Et tõsinedes hetk hiljem jätkata: „Ma ei oska seda öelda. Võib-olla on mängus head geenid, kuigi poistel – ehk siis Tõnul ja Mikul – neid polnud. Samas andis kindlasti teatud karastuse lapsepõlves paljajalu ringi jooksmine. Siis oli mul ehk nina paar korda tatine, aga pärast seda ei tea ma, mida tähendab köha või nohu või kipitav kurk. Taskurätik on mul vaid kotis. Ma ei kasuta seda kunagi. Tõsi, paar aastat tagasi sain ma kaela viiruse ning siis lõi korraks tervise käest ära, aga tõesti vaid korraks.“