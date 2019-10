Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sai selgeks: rahvas ei viitsi end pesta  

Tallinnas oli 1939. aastal 21 sauna, kuid Päevaleht leiab, et enamikus pole need head – mõnes on saja inimese kohta vaid üks dušš ja leiliruum on nii tilluke, et sinna mahub vaid paar-kolm inimest. Sauna pääsemiseks tuli pikka aega sabas seista ja nii polnud ka ime, et linlased ei käinud kuigi meeleldi seal pesemas. Pealegi on saunade korrapidajaiks vanad naised, kelle jõud korrarikkujatest üle ei käi. „Naisteenijate olemasolu meeste saunades on kurbkoomiline fakt samal ajal, kui meil mõnes supelrannas kontrollitakse sentimeetriga supeltrikoo pikkust ja koostatakse protokolle end alasti näitamise eest,“ märgib Päevaleht.