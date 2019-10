Rokkari kõrivähk tekkis metall-lipitsa imemisest? 

TMZ.comi andmeil diagnoositi veteranrokkaril (64) vähk juba ligi 20 aastat tagasi. 2000. aastal eemaldati osa Eddie keelest. 2002 tunnistasid arstid muusiku terveks, kuid haigus on siiski pead tõstnud – USA veebikülje andmeil on rokkar viimased viis aastat Saksamaal ravil käinud. Kuid tõbi olla kontrolli all ja Eddie tundvat end hästi.

Muusik on enda sõnul olnud kõva suitsumees ning pruukinud ohtralt uimasteid, kuid vähi põhjuseks ta seda ei pea. „Kasutasin metallist medikaid – need on messingist ja vasest –, mida hoidsin alati suus, täpselt selles kohas, kus mul keelevähk tekkis,“ rääkis Eddie 2015. aastal ajakirjale Billboard. „Lisaks ma enam-vähem elangi helistuudios, mis on täis elektromagnetilist energiat. Nii et üks teooria on selline.“