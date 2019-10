Inimesed Teekond võidufotodeni: „Meie ühised pildistamised tõid ema depressioonist välja.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

EMA JA TÜTAR: „Ema on nüüd palju rõõmsameelsem! Enesekindlus on tagasi,“ ütleb fotograafist tütar Sirli Raitma (paremal). Fotoprojekt „Eha“ tõi lisaks tunnustustele mainekatel fotokonkurssidel kaasa ka suurima võidu – ühised fotosessioonid tõid depressiooni käes vaevelnud emale elurõõmu tagasi. Foto: Erakogu

„Ema jaoks on see uskumatu, et ühe Suure-Jaanist pärit naise portree on üle Inglismaa suurtel ekraanidel ja hiljem veel Rahvusliku Portree Galerii seinal!“ ütleb Londonis elav fotograaf Sirli Raitma, kelle portreefotod oma emast jõudsid mainekatel fotokonkurssidel parimate hulka. Fotovõidu kõrval on veelgi suurem rõõm teisest võidust – võidust ema vaevanud depressiooni üle.