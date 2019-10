Müüdud! Brigitte Susanne Hunt jättis oma armsa mersuga hüvasti 

Auto oli läbinud 169 000 km ja müügikuulutuses oli kirjas, et kõiki autoga tehtud hoolduseid on võimalik kontrollida ametlikust esindusest ning viimane neist tehti 25. juulil 2019. Just viimane hooldus pööras aga Hundi ja Silberauto tülli, kui pärast hooldust põles autol mootori hoiatustuli. See ja kopsakas arve tekitas raadiohääles suurt nördimust.