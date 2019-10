PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 15. oktoober 

Ei pruugi õnnestuda sama liini jätkamine, mis seni kasu tõi. Ilmsiks võivad tulla asjaolud, mis su kiiret edasiliikumist pidurdavad. Vaja on ennast vajalikus suunas painutada.

On armastuse ja vabaduse, loomingulisuse aeg – lase vaim vabalt lennata! Tuleb palju üllatusi, mis on enamjaolt positiivse iseloomuga.

Viga oleks see, kui end kõige targemaks peaksid ja leiaksid, et pole põhjust end arendada. Teed on sulle valla, juhul kui oled valmis end harima.