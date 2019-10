Elton John kirjeldab Jacko muutumist: „Vaene mees oli peast ikka puhta segi...“ 

Elton kohtus Jacksoniga esmakordselt, kui too oli alles 13-14aastane. "Vahvamat poissi ei oska ette kujutadagi," kirjutab briti superstaar. Kuid hiljem Jackson muutus, vahendab Metro.

Eltoni hinnangul oli USA superstaarist saanud uue aastatuhande alguseks vaimuhaige. "Ei tea, mis ta peas toimus ja mis retseptiravimeid ta täis pumbatud oli, aga iga kord, kui ma teda hilisematel aastatel kohtasin, mõtlesin lahkudes, et see vaene mees on peast ikka puhta segi läinud."