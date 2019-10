Kas oled Hugh Grantiga nõus, et kinode helitase on muutunud talumatuks? 

"Kas ma olen vana või on kino LIIGA VALI?" säutsus 59aastane briti superstaar Twitteris. "Talumatu. Mõttetu. @vuecinemas."

Vue kinokett reageeris Hugh' kommentaarile kärmelt ja kinnitas, et hääletugevust kontrollitakse regulaarselt, "kandmaks hoolt, et see vastab tervise- ja ohutusnõuetele". Kuid Vue lubas juhtumit uurida, vahendab Mail Online.