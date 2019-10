MÕJUKAS TOETAJA: Hillary Clinton tõttas Meghanit kaitsma 

"Seda ma tahan küll öelda, et see, kuidas Meghanit on koheldud, on seletamatu," ütles endine USA riigisekretär Clinton. "Kui seletuseks on tema segarassilisus, siis häbi kõigile," toonitas Clinton ja lisas, et tema isiklikult usub: Sussexi hertsoginna afroameerika päritolul on kiusukampaania vallandumisel kindlasti oma roll.