Politsei vahistas 81aastase Jane Fonda 

Videojäädvustuselt on näha, kuidas politseinikud erkpunases mantlis 81aastast Fondat Kapitooliumi eest minema talutavad. Näitlejanna protestis 11. oktoobril koos puhta õhu eestkõnelejatest rühmitusega Oil Change International. Lisaks temale arreteeriti BBC Newsi teatel 15 inimest.

Staažika ühiskonnaaktivistina tuntud Fonda oli BBC Newsi andmeil hoiatanud, et kavatseb protestis osaleda. Filmilegend ütles, et "meie noorsoo loodud vapustav liikumine" on teda tiivustanud.