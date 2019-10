Vähk murdis Rootsi Akadeemia eelmise juhi Sara Daniuse 

Daniusest sai Rootsi Akadeemia liige 2013. aastal pärast kirjandusteadlase Knut Ahnlundi surma. Järgmisel aastal andis Sara teada, et tal on opereeritud rinnavähki.

Kuna akadeemia otsustas hääletusel, et Arnault' abikaasat Frostensoni ei heideta Nobeli-komiteest välja, taandus mitu liiget protestiks akadeemia tööst. Kriisi tagajärjel lahkus lõpuks seitse liiget: Klas Östergren, Kerstin Ekman, Lotta Lotass, Sara Stridsberg, Jayne Svenungsson, Katarina Frostenson and Sara Danius ise. Päeval, mil Danius ameti maha pani, avaldasid Stockholmis tuhanded naised tema kaitseks meelt: peeti ülekohtuseks, et Daniust võõra mehe pattude eest nuheldakse. Mullu oktoobris mõisteti Arnault 2011. aastal aset leidnud vägistamise eest kaheks aastaks vangi.