PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 14. oktoober  

Lõvi

23. juuli – 22. august

Uusi asju on targem mitte alustada. Et energiatase on madal, väsid kiiresti. Võimalda endale piisavalt puhkust, ülepingutamise tagajärjel võid kergesti haigestuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Kindel on vaid see, et igav sul küll ei hakka. Sõltub sinust endast, kuidas sa võimalusterohket, ent samas ka vastuolulist ja riskantset nädala alguse aega kasutad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Pead nüüd vastutama selle eest, mida minevikus teinud ja öelnud oled. Juhul, kui oled valetanud või kellegagi manipuleerinud, oled praegu üsnagi raskes seisus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november