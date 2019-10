PEOGALERII | Klubis Teater peeti koos staartšellist Silvia Ilvesega maha suur padjasõda! 

Mõni oli haaranud padja kaasa kodunt, teised leidsid selle klubist. Üks oli kindel - suurest padjasõjast said osa kõik klubikülastajad ja lõbusaid kilkeid jagus klubi igasse nurka terveks ööks.

Suur padjasõda Klubis Tetater Foto: Rene Lutterus

Girls just wanna have fun! Teatris oli sellele pühendatud kogu öö, et tantsida üheskoos sulgedes ja elust lihtsalt rõõmu tunda. Üheks ööks muutus Klubi Teater magamistoaks, kus vallatu padjasõda mängimisega piire ei tundnud.