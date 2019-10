Noortebänd GALERII | Selgusid „Noortebänd 2019“ järgmised finalistid! Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 16:39 Jaga: M

GALERII

"Noortebänd 2019" teine poolfinaal Foto: Linda Liis Eek

11. oktoobril selgusid Tartus Genialistide klubis Noortebänd 2019 järgmised kaks finalisti. Tartu poolfinaalist pääses Noortebändi finaali Kelly Vask ja think twice. Poolfinaalis konkureerisid think twice, Noodle Charity, Kelly Vask, Nömmi, SKIVE Band ning Elis & Öö Klubi.