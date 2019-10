EKA moeosakonna juht Piret Puppart lükkab ümber plagiaadikahtlustuse Roberta Eineri suhtes 

Õhtulehe veebiväljaandes ilmus 4. oktoobril artikkel "Roberta Einer tõrjub kahtlust, et ta napsas idee noorelt moedisainerilt", kus oli jutuks, et mais toimunud ERKI moesõul jäi Cärol Oti looming silma žüriis olnud moedisainerile Roberta Einerile ja Ott võitis stipendiumi Eineri käe alla Londonisse praktikale. Seda stipendiumi polnud Ott veel kasutanud, kui märgati sarnasust tudengi loomingul ja Eineri uue kollektsiooni vahel, mida esitleti septembris. Einer omakorda kinnitas samas 4. oktoobri artiklis, et alustas oma kollektsiooni loomist enne seda, kui oli Oti loomingut näinudki.

Disain on meie võimalus

Puppart jätkab: "On täiesti normaalne, et me sageli vaatleme asju Eesti, oma kodu, keskselt ja paigutame siin ilmunud asjad ajateljel etteotsa, teadmata, mida üks rahvusvaheliselt eduka ja toimiva kollektsiooni loomine ajaliselt nõuab. Siiski tasuks ennast kurssi viia. Selle taga on vähemalt pool aastat tööd, kus loominguline protsess teisendatakse ühel hetkel ümber kangastesse ja seda juba lühikese ajaga ümber ei mängi. Värvide kinnitamised ja paika timmimised võivad võtta kuid (teinekord isegi aasta, kui tegu spetsiifilisemate arendustega), rääkimata eelnevalt õige tekstuuri saavutamisest ja hiljem materjali kudumisest. Pärast on vaja ka kogu mudelite rivi valmis õmmelda, mis nõuab taaskord pikka ajalist puhvrit – moemajade standardiks võiks lugeda kolme või isegi enamat näidist ühest mudelist, sest iga proovi käigus viiakse sisse muudatusi parema lõpptulemi nimel. Kas me tahame siis olla milleski veel maailmapildis silmapaistvad, lisaks oma digistaatusele, heale haridusele, puhtale ja hoitud loodusele jne? Disain on meie võimalus!

Ma ei hakka siinkohal pikalt heietama teemal, et eestlane, ära söö teist eestlast, aga nii ta on. Üles on puhutud võiks öelda, et alusetu meediavantüür, kus näib, et ühe osapoole sõnu on kasutatud palju süüdistavamas maneeris, kui see tegelikult on, provotseerimaks teiselt välja vastav reaktsioon.

Suur kaotus kogu siinsele moeringkonnale, julgen ma väita. Miks? Sest selle asemel, et võtta ette suur samm edasi ja tiivustada hetkeedu, oleme me omaenda pisikeste jalgadega siinsete saavutuste otsas trampima asunud. Kui noor disainer ei võtnud ajakirjanduses ise teemat üles, siis miks peaks olema ajakirjandusel, eriti veel moekaugel, olema õigust asi üle piiri lükata?

Usun, et antud teemapüstituse asemel võiksime hoopis oma fookuse seada arengule ja edusammudele, mida need mõlemad disainerid on tänaseks saavutanud. Alles eelmisel nädalal linastus Cärol Oti rannarahvastest inspireeritud rõivaid kajastavast põnev uus moe minifilm. Rääkimata Roberta Einerist – sellist meediakuva rahvusvahelises moeajakirjanduses ei ole pälvinud ükski teine eesti disainer.