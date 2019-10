Laura Põldvere ravimatust haigusest: ühel hommikul ärkasin üles ja mul olid seljas tohutud valud! 

Lauljanna rääkis, et varasemalt on ta pidanud selgitama inimestele, miks tal tihti külm on ning miks soovib, et aken kinni pannakse. "Alati mõeldakse, et ju siis pirtsutab. Väga paljud naised meie kliimatsoonis põevad seda ja väga paljud ei saa sellele abi," teadis Laura rääkida. "Soojas hoidmine aitab, aga piisab vähesest kui bakter on juba sees." Laura sõnul ei aita ka soojade sukapükste kandmine, mida arstid aastaid talle soovitanud. "Panen soojad sukapüksid jalga, siis see ei aita."

Laura sõnul ei saa haigust ette ennustada: "Ema, kes elab mulle väga kaasa ja hoolitseb ütles, et ära lenda lennukiga, et äkki siis lähevad valud suuremaks enne kui ei teata, mis asi see on." Laura sõnas, et selle haiguse pärast ei saa samas ka plaane lõhki lüüa. "Selle sama haigusega olin ka "Eurovisioni" laval. Sellel perioodil olin ka valudes ja oli ääretult ebamugav oli aegajalt. Aga lava on see koht, kus pinge on nii suur, et sa ei tunne seda valu." Valude leevendamiseks võtab Laura antibiootikume ja erinevaid valuvaigisteid, mis võtavad valu mingil hetkel alla. "Kaks aastat ei ole mul konstantselt valusid olnud tänu sellele, et ma pigem pidevalt tarbin antibiootikume, aga mingil hetkel oli see täiesti normaalne, et pidevalt olid valud sees. Kui ma sattusin Kasahstanis supermarketi kiirabihaiglasse. Mõtlesin, et seal osatakse mulle abi anda. Mul olid valud. Tundsin, et ei jaksa tööd teha. Päeval olin valudes ja öösel istusin sooja duši all." Lõppkokkuvõttes oli Laura seitse päeva sealses haiglas tilgutite all. "Kuigi see on ravimatu haigus, ei ole see surmav haigus. Saan sellega edasi elada," rääkis Laura.