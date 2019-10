Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mõisapreili rändava rätsepa võrgutas 

Pärnu maakohtu protokollist loeme, et rätsep oli juba kolm päeva Catharina ema mõisas tööl olnud, kui ennast purju jõi. Mõisapreili käskinud, et tal tuleb nüüd põrandal magada, aga öösel, kui kõik teised uinusid, äratanud mehe üles ja käskinud tuua endale taskuräti, mille oli lauale unustanud. Rätsep läks taskurätti viima, aga Catharina tõmbas ta enda voodisse. Mees kinnitas, et puikles algul vastu, aga siis täitis preili kõik soovid. Kui talt küsiti, siis kinnitas, et preili olnud neitsi.