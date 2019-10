GALERII | Klassikalise muusika rokkstaar ja fenomenaalne viiuldaja David Garrett andis Tallinnas vägeva kontserdi 

Muusik tähistab tuuriga talle omase crossover muusikavormi kasutamise kümnendat aastapäeva koos oma järjest kasvava fännibaasiga Eestis ja ka mujal. Juba oma karjääri alguses ei lasknud David Garrett muusikalistel žanridel end piirata.

Sõna “Unlimited” (ehk “piiramatu”) tähendab tema jaoks kindlasti enamat kui vaid osa tuuri nimest. Tegemist on tema elufilosoofiaga. Kõik, kes Davidit teavad, teavad ka, et tema loomingulisus on piiramatu. Oma kirega muusika vastu on tal õnnestunud tuua täiesti uus publik mitte ainult crossover stiilini, vaid tekitada paljudes inimestes huvi ka klassikalise muusika vastu.

Tema käsitlused rokkhittidest nagu näiteks “Purple Rain” või “Smells Like Teen Spirit”, imekaunid versioonid paladest “Nothing Else Matters” ning “November Rain” ja põnevad töötlused maailmakuulsatest hittidest “Viva La Vida” ning “Hey Jude”, aga ka klassikalise muusika teosed nagu Beethoveni 5. sümfoonia või Debussy “Clair de Lune”, on viinud ekstaasi publikuid üle kogu maailma ning pannud kuulajad kõvasti käsi plaksutama ja spontaanselt tantsima.

Muusik on end viimase kümne aasta jooksul korduvalt ületanud. Tema eelmisele tuurile “Explosive Live” müüdi üle 400 000 pileti 20s erinevas riigis. Paganini popstaaride ja Jimi Hendrix viiulimängijate seas – David Garrett on tõeline rahvusvaheline superstaar, kes hägustab piire Mozarti ja Metallica vahel. Teda on kiidetud nii modernse crossover trendi pioneeriks olemise kui ka erakordselt virtuoosse mängustiili eest.