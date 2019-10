KATKEND RAAMATUST Epp Maria Kokamägi: Mul oli kogu aeg tunne, et Jaak on see õige 

Papa juures ma hindan väga tema ausust ja suurt südant. Ta on alati olnud raudne tugi mamma selja taga. Ilma papata ei teeniks mamma võibolla pennigi. On ju vaja lõuendit, raame, transporti ja nii palju abi majapidamises ja argitoimetustes, et mammal oleks võimalik loomingule pühenduda. Muidugi saab olla ka boheemlaslik kunstnik ja elada prügihunniku otsas, aga mamma ei ole selline. Tema ümber peab olema ilu ja kord, muidu ta ei saa luua.

Papa teebki tihtipeale musta töö ära, sest seda on vaja, et kogu see ilu, toredus ja mugavus koos püsiksid. Ma arvan, et ta on teinudki kunagi otsuse, et laseb asjadel nii olla. Sellise otsuse tegemine nõuab mehelt mune. See on minu arvates palju mehelikum, kui taguda endale vastu rinda: ma olen mees! Ühelt poolt on mu vanemad küll boheemlased ja tavalisest standardelust võõrdunud, ent samas on nad väga ratsionaalsed, kahe jalaga maa peal ja praktilised. Eriti mammal on kaks poolsust: ühelt poolt boheemlane ja teiselt poolt hästi kalkuleeriv, pinges ja muretsev.

Papa on ladnam ja muretseb vähem. Nad kumbki ei ole kunagi lootnud riigi peale, et keegi tuleb ja aitab. Nende jaoks on olemas ainult see, mis nad ise teevad. See on nende tee ja kindlus. Kõik, mis neil on, on nende oma. Nad on üritanud alati elada nii, et ei võtaks kelleltki laenu. See on super, et nad on saanud niimoodi elatud ja ehitatud! Minu meelest meeletu väärtus siin maailmas! Müts maha! Paremaid vanemaid ei oskaks tahtagi! See on kihvt, kui vanemad jäävad eeskujuks, nii et vaatad neile lõpuni alt üles.“

Tütar Liisu Arro: „Ma arvan, et nii isal kui ka emal on ühtviisi tähtis tasakaalu teema. Ema loominguski on see sees. Maailmas on nii palju ebaõiglust, kurjust ja koledust. Ja meie kõigi jaoks peres ongi meie looming üks viis, kuidas tasakaalu tagasi saada. Me ei saa muuta inimesi ega minna sõtta, parem on seda teistmoodi lahendada. Mõte, et ilu päästab maailma, on paljuski tulnud emalt. Sellel, et ka ise väärikalt elada, nagu minu vanemad on seda teinud, on suurem mõju kui hakata tuuleveskitega võitlema. Kõik, mis on ilus ja teeb hingele pai, annab jõudu ja paneb mõtlema, kuidas enda elus midagi paremaks teha.

Isaga oleme mõelnud, miks ei või säilitada midagi, mis on kunagi olnud ilus, väärtuslik, praktiline ja toimiv. Miks peab neist tihti üle sõitma? Meil Eestis on väga palju vaja õppida seda, et jätkata tuleks sealt, kus on pooleli jäänud, mitte lammutada ja uuesti alustada. Ma ise tajun ka, kui lihtne on igapäevaelu virvarri ära kaduda ja kui palju on tüütut rutiini. Kuigi positiivset rutiini hindan väga, sest minu elus on seda vähe. Seega hoian kinni rutiinikildudest. Aga me keegi ei tea, kui palju meile on elupäevi antud, elu on nii habras. Ka geopoliitiliselt on Eesti väga haavatavas seisus. Kõigil eestlastel, ma arvan, on alati mingi südamevärin sees. Seda enam peame nautima hetki, mis meil on, ja võtma neist kõikidest kaasa midagi ilusat. Näiteks kui pead kiiresti võileiba sööma, pane see ilusa taldriku peale, valmista tee ilusasse kannu ja vala see ilusasse tassi. See ei võta absoluutselt rohkem aega kui teekotikese panemine kellegi kingitud reklaamtassi, aga vahe on nii suur. Enamik inimesi tunnetab seda. Kõik kindlasti mitte ja nende jaoks see ei olegi oluline, aga suurem osa inimkonnast on ikkagi tundlikum ja need on need väiksed viisid, kuidas enda elu paremaks muuta. Ja kui sa ise enda tunde juba heaks saad, kiirgab see ka edasi. See aga ei tähenda absoluutselt, et meie pere oskaks ideaalselt elada. Pigem on nii, et kõik, mis me teeme, teeme endale, et iseennast aidata ja osata võimalikult hästi elada seda elu, mis meile on selles hetkes antud. Ka argiseid hetki.

Ma arvan, et emalt olengi võtnud ellu kaasa mõtted, et ilu päästab maailma ja tee ise paremini, selle asemel et võidelda mõttetuid võitlusi. Isalt olen kindlasti saanud kaasa optimismi ja positiivsuse. Ma tean, et see võib vahel võõrale inimesele isegi kohatu tunduda, kui ta tõsisel hetkel viskab nalja, aga see on tema viis lahjendada pingeid ja raskustest üle saada. Mu isal on tohutu usk universumisse ja positiivne jõud kogu aeg edasi minna. Samas ka usk, et kõik läheb hästi. Temas ei ole seda hoiakut, et maailm on hukas, igal pool on sõda ja kriis. Muidugi ongi sõjad ja kriisid, ja mida rohkem meile jõuab infot kätte, seda hullem ja tasakaalust väljas kõik tundub. Isal seevastu on alati usk, et balanss on kuskil olemas, kuigi seda ei pruugi kohe tajuda. Ja see kõik absoluutselt ei takista seda, et tema parasjagu ehitab. Tal ongi pigem vastupidi – seda rohkem peab ajama oma asja, et tasakaal säiliks. Meie lastena jätkame seda karmat, et kuigi visioonid ja tahtmised on vahel suuremad kui võimalused, leiame kuidagi ikkagi võimaluse nende täitmiseks."

Poeg Johannes Arro: "Ma imetlen ema ja isa juures seda, et nad on suutnud oma ametivalikuga end ära toita. Väga paljud kunstnikud ei oska end tavainimese jaoks n-ö söödavaks muuta. Ema on aga endale sellise nime teinud, et inimesed väga austavad tema tööd. Ma arvan, et ema ei mõtle maalides kunagi, millise pildi peaks järgmiseks tegema, et see inimestele meeldiks ja nad seda ostaksid. Ta teeb seda, mis tal hingest tuleb, ja see meeldibki inimestele.