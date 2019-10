Inimesed Sõbralik lahkuminek – kas see on võimalik? Siret Mägi , täna, 00:01 Jaga: M

„Meil kõigil on õigus oma tunnetele ja kõik emotsioonid tuleks ka lahku minnes läbi elada, aga kuidas minna lahku rahumeelselt, kui sisimas keeb viha? Eriti veel, kui peres on lapsed. Vahel on hea inimestele meelde tuletada Buddha sõnu: vimma pidamine on nagu mürgi joomine lootuses, et see vaenlase tapab,“ ütleb paari- ja pereterapeut Marlen Tammsaar-Ojamets.