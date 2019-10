Film TURVASEKS VÕTTEPLATSIL: intiimsuskoordinaator kannab hoolt, et lembestseen näitlejat ei traumeeriks Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

EHTSAD PISARAD: Filmi „Viimane tango Pariisis“ naistäht Maria Schneider (pildil koos Marlon Brandoga) rääkis aastakümneid hiljem, et Bertolucci ja Brando sepitsesid skandaalset anaalseksiskandaali tema seljataga ning tal polnud aimugi, et filmipartner võtab kasutusele võipaki. Foto: VIDA PRESS

Kui 1970. aastate pornotööstusest rääkiva telesarja „The Deuce“ täht Emily Meade sai mullu teada, et tema ekraanipartner James Francot süüdistatakse näitlejahakatiste seksuaalses ärakasutamises, nõudis ta, et võtetele kaasataks intiimsuskoordinaator. See on #MeToo-ajastu uus ja vajalik moeamet: isik, kes aitab üksikasjalikult intiimstseenide koreograafiat paika panna ning kannab hoolt, et ükski näitleja end ärakasutatuna ei tunneks.