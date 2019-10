„Sõrmuste isanda“ venelasest töötaja tappis koera pärast oma ema ja isa 

Kudrjavtsev tunnistas , et oli oma ema Tatjanat (68) ja isa Vladimirit (69) nende Lääne-London kodus 20. mail mitu korda noaga löönud. Tüli oli tekkinud tema mastifi tõugu koera Enzo pärast, vahendab The Guardian. Kolm päeva hiljem teatas mees mõrvadest ise politseisse. Vanematekodust leiti laibad ja kaks nuga.

Kudrjavtsev, kel on nii Vene kui ka Uus-Meremaa kodakondsus, esindas end kohtus ise. Psühhiaatrilised uuringud olid tunnistanud ta kohtumõistmiskõlblikuks. Kohtunik mõistis mõrvarile eluaegse vanglakaristuse. Esimest korda on tal võimalik vabanemist taotleda 26 aasta pärast.

Kohus sai kuulda, et Kudrjavtsev oli pärast Uus-Meremaal elamist ja töötamist naasnud koos abikaasaga Inglismaale Surreysse. Neil oli kaks koera. Abielu purunes, kuna kirglik koerasõber Sergei süüdistas abikaasat ühe koera surmas. Mees kolis koos teise koera Enzoga vanemate juurde ning vihastanud, kui ema-isa akna lahti jätnud - Enzol olnud igemepõletik. Tatjana oli surmahommikul sõbrannale tunnistanud, et kardab vägivaldse poja pärast koju minna. Ekspertide sõnul on Kudrjavtsev äärmiselt nutikas, kuid kehvade sotsiaalsete oskustega.

Politseile tunnistas Sergei, et armastab Enzot rohkem kui oma naist. Ema-isa polevat mõistnud, et koerad on inimestega võrdväärsed. Mõrvar rääkis kohtu ees, et oli viimased 17 aastat nugadega võitluskunste harjutanud. Vanemate tapmisest oli ta fantaseerinud ligi neli kuud.