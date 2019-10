George Clooney armastab Nutellaga kakanalju teha 

Clooney seletas neljapäeval Helsingi Messukeskuse publikule, et on teel Islandile filmivõtetele ja habe on uue rolliga seotud. "Mind aetakse peamiselt Moosesega segi. Mu naine vihkab mu habet!" kinnitas George Iltalehti teatel. Kui intervjueerija Francine Lacqua uuris, keda miljonite fännidega Clooney ise imetleb, tuli vastus nagu viuhti: "Oma naist!" Seepeale kõlas vali aplaus.