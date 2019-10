Kevin Harti eluohtliku autoavarii põhjus on selgunud 

California politsei allikas kinnitas TMZ.comile, et õnnetuse põhjustas Harti (40) sõber Jared Black, kes oli avariihetkel roolis. Black vajutanud äkki gaasi, nii et kaotas auto üle kontrolli. Vintage-trandulett põrutas läbi maanteepiirde ja sõitis teelt välja. Hart vigastas kolmest kohast selgroogu ja vajas lõikust, Black sai samuti seljavigastusi, kuid tema sõbratar Rebecca Broxterman pääses terve nahaga.

Fox Newsi andmeil naasis Hart esmaspäeval tööle, ehkki pole veel täiesti terve. Näitlejal on vaja reklaamida oma uut filmi "Jumanji: The Next Level".