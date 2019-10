Tallulah Willise lustlik video varjas ääretut hingeahastust 

Tallulah kirjutab Instagramis, et pole veel valmis oma diagnoosist põhjalikumalt kirjutama. Kuid ta manitseb, et pealtnäha lõbus inimene võib varjata masendust ja enesetapumõtteid. Valu ei pruugi olla nähtav.

"Mäletan, et kui ma seda videot filmisin, korrutasid kõik mulle, kuidas nad tahaksid, et neilgi oleks samasugune energia, vabadus, enesekindlus nagu minul. Kui see video filmiti, olin olnud kolm kuud kõige sügavamas enesetapumõtetega augus, milles ma eales olnud olin. Me pole see, mida me näitame."