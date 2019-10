„Ma ei ole suremas!“ Ozzy lükkas Euroopa turnee jälle edasi 

70aastane endine Black Sabbathi solist seletas oma sotsiaalmeediakontodele postitatud videos, et vajab tervisehädadest taastumiseks rohkem aega. "Ma pole suremas, ma kosun. See võtab lihtsalt natuke kauem aega, kui keegi arvata võis."

Hevilegend on peaaega aasta aega haigla vahet käinud. Ta kukkus ta nii õnnetult, et vajas selgroo- ja kaelalõikust. Ozzy on maadelnud ka ränkraske kopsupõletiku, gripi ja käeinfektsiooniga.

Kõmuajakirjanduses on Ozzy korduvate tervisehädade peale levinud kuuldused, et rokkar on surmasuus. Kuid seda ta eitab. Staar kinnitas ragiseval häälel, et on surmani tüdinud voodis vedelemisest ja kibeleb tegutsema, kuid lisas: "Te peate lihtsalt veel veidi kannatama. Ma lükkan Euroopa turnee edasi, sest ma pole valmis. Ma ei lähe pensionile."