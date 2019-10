Jolie ja Pitti 14aastane tütar Zahara on lootustandev ehtekunstnik 

Zahara Collection on ajakirja People teatel valminud koostöös Beverly Hillsi juveliiri Robert Procopiga. Staaritütre ehteid hakatakse novembrist müüma peentes Saks Fifth Avenue kaubamajades ning teistes kauplustes USAs ja Austraalias.

Procopil on kuulsa perega tihedad sidemed: just tema disainis 16karaadise kihlasõrmuse, millega Pitt Joliet 2012. aastal kosis. Kuulu järgi oli sõrmuse väärtus pool miljonit dollarit. Enne seda oli Angelina ise temaga koostöös loonud kapselkollektsiooni "Style of Jolie", mille tuludest aidati Afganistanis kool ehitada.