Keira Knightley on vargsi lapsega maha saanud 

Vasakult: "Riigisaladuste" lavastaja Gavin Hood, peaosatäitja Keira Knightley, Hiina produtsent Melissa Shiyu Zuo, produtsent Ged Doherty ning tõlkijad Katharine Gun ja Martin Bright. Foto: Reuters/Scanpix

Keira figuur andis aimu, et ta on hiljuti sünnitanud, kuid oma teise lapse ilmaletulekust polnud Keira ja tema muusikust abikaasa James Righton teada andnud. Ka filmitähe pressiesindaja jättis People'i kommentaaripalve esialgu rahuldamata. Knightley on tuntud näitlejana, kes ei taha oma eraelu suure kella külge panna. Aasta tagasi kritiseeris ta prints Williami abikaasat Catherine'i, kes on pärast kõiki kolme sünnitust vaid mõned tunnid hiljem säravana ajakirjanike ette astunud. Knightley meelest jätab see niivõrd dramaatilisest ja elu alustalasid raputavast sündmusest nagu sünnitus vildaka mulje.