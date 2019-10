El Camino – Breaking Badi fänni kohustuslik, kuid samas ka ebavajalik vaatamine 

Kuus aastat on möödas, kui lõppes tõenäoliselt ajaloo parim telesari „Breaking Bad“. Nüüd andis sarja looja Vince Gilligan Netflixis välja täispika filmi sarja teise peaosalise Jesse Pinkmani saatusest. Kas on ka hea? Ei ja jah.

Eks see on tavaline, et ühest heast sarjast on raske selle loojatel jätta viimast nahka koorimata. Tegelikult polnud ju „Breaking Bad“ kunagi kõige edukam telesari. Kriitikud kiitsid, kuid vaatajaid oli keskmiselt. Kultussarja staatus siiski saabus ja nii on Gilligan teinud sellele juba ka eelsarja „Better Call Saul“, mis on ausalt öeldes päris hea.

Kui „Breaking Badi“ lõpus hüsteeriliselt naerev Jesse El Camino roolis läbi natside värava vabadusse sõitis, siis jäi see tema viimaseks teoks sarjas. Sarja peategelane jalutas veel narkolaborisse, kus veetis oma viimased hingetõmbed. Enne seda oli ta tapnud viimase hooaja pahalased.

Walter White ja Jesse Pinkman käisid sarjas erinevaid radu pidi. Kooliõpetaja Walter alustas malbe pereisana, kes järkjärgult muutus alter ego Heisenbergiks, mis viis narkobossi ja massimõrvarini. Tema jaoks pühendas eesmärk alati abinõu. Pinkman alustas samal ajal pisikurjategijana, kes ei suutnud Walteri muundumisega Heisenbergiks kaasa minna. Kui Walter oli paari aju, siis Jesse südametunnistus. Ameerika vaates pidi Walter surema – see on paha tegelase palk. Jesse samal ajal vajas lunastust ja selleks ka „El Camino“ ilmselt loodi. Lisaks muidugi viimasele palgatšekile.

Kui täna hommikul kella kümneni, tärminini, mil Netflix filmi välja lasi, siis pean tunnistama, et lugesin minuteid. Ma ei läinud omal ajal „Breaking Badi“ sarja vaimustusega kaasa ja vaatasin sarja järjest ära, kui see oli lõppenud. Esialgu isegi aeglaselt startiv sari võttis kolmandal hooajal aga sellise tempo sisse, et sealt läbisin ma enda elu tõsiseima binge-watching perioodi. Pärast seda olen sarja vaadanud vähemalt kuus korda. Naudinguga.

Ootusärevusega segunes hirm, sest nii tihti on ju sarja autorid suutnud rahaahnusest hea teose metsa keerata. Filmimaailmas tehti seda nii „Alieni“ kui ka „Terminaatoriga“.

„El Camino“ algab sealt, kus „Breaking Bad“ lõppes või siis pooleli jäi. Väravast välja sõitmise järel sai Jesse õige pea aru, et ta pole veel kuskile pääsenud. Politsei soovis teda ilmselgelt kätte saada. Filmi pikkuseks on üle kahe tunni, mis on ligikaudu kaks „Breaking Badi“ osa. Tinglikult võiks ka filmi jagada kaheks osaks.