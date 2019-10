TIMMERI TAROSKOOP 14.–20. OKTOOBER | Kaksikud hädas rahamuredega, Vähid saavad ohtralt seksi! 

KAKSIKUD on oma rahamuredega täitsa hädas. Nemad vajavad ses osas turvatunnet, aga no ei ole seda tunnet isegi paistmas kusagil. Teile tundub, et kõikidel ettevõtmistel on piir ees, püüa palju tahad, istute nagu puuris. Jõuga surumine praegu ei aita, kuulake targemate nõu, te ei näe asju objektiivselt. Suhetes olete lihtsalt jonnakas, teete kõike nii nagu teile sobib.

LÕVI väljub oma tungidest ja tormidest. Veel natukene on seda pingelist aega, siis on kõik ok. Lõvi on nii armunud, hing rõkkab ja valutab korraga. Samas olete enesekindel, aga vaatate igaks juhuks ikka üle õla. Nädala teises pooles on teil tunne, et kõik asjad sujuvad justkui iseenesest, eriti pereelu ja suhteteemad.