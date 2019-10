GALERII | PILK PEALE! Vaata, kes on „Noortebänd 2019“ esimesed finalistid 

Žürii esimees ja R2 saatejuht Bert Järvet ütles, et ta mängiks raadios kõiki poolfinaalis kõlanud laule. "Mõned neist on juba hirmuäratavalt valmis produktid. Žüriitöö oli megaraske, meil oli kattuvaid elemente, aga oli ka palju neid kohti, milles me alguses kokkuleppele ei jõudnud. Kokkuvõtteks leidsime kaks bändi, millest üks esindab kõige paremas mõttes vanu väärtusi ning teine pakub uut ja põnevat lähenemist. Mõlemad olid ka esituslikult ja artistlikult väga heal tasemel," lausus Järvet.

Laulja Inger Fridolin, kes osales 2017. aastal Noortebändi konkursil, sõnas et muusikute tase on kahe aastaga läinud veel paremaks. "Tore on näha, et muusika ja artistid arenevad. Seda on nii lahe kuulata kui erinevad on bändid. Samuti on ilus näha, kuidas artistid naudivad kõike, mida nad laval teevad," sõnas Fridolin.